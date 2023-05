केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा ‘आप’ला पाठिंबा

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात CPI(M) च्या समर्थनासाठी CPI(M) सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांची भेट घेतली.

CPI(M) ने केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात दिल्ली सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती अरविंद केजरीवाल यांनी यानंतर दिली.

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal meets CPI(M) General Secretary Sitaram Yechury for CPI(M)’s support against Centre’s ordinance pic.twitter.com/rc8179N7SZ

— ANI (@ANI) May 30, 2023