अरविंद केजरीवाल यांची अटकेविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी अटकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे.

Kejriwal arrest not in contravention of Law, remand can’t be termed ‘illegal’: Delhi HC

Read @ANI Story | https://t.co/0GUBZlTQb8#ArvindKejriwal #DelhiHC #AAP pic.twitter.com/LrWOE7SwSY

— ANI Digital (@ani_digital) April 9, 2024