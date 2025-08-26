दिल्लीचे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर ईडीचा छापा; केजरीवाल यांचा पारा चढला, भाजपवर घणाघात

सामना ऑनलाईन
|

आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्या घरासह 13 ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने छापा टाकला आहे. ‘आप’ सरकारच्या काळात आरोग्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीचे अधिकारी सौरभ भारद्वाज यांच्या घरी उपस्थित असून यावर आता दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आप’ला टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला.

‘आप’ सरकारच्या काळात आरोग्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी जुलै महिन्यात ईडीने माजी आरोग्य मंत्री सौरभ भारतद्वाज आणि सत्येंद्र जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. याच प्रकरणाचे धागेदोरे शोधण्यासाठी ईडीने मंगळवारी सौरभ भारद्वाज यांच्या घरासह 13 ठिकाणी छापेमारी केली.

मोदी सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरू आहे. सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावरील ईडीचा छापा हे त्यांचेच एक उदाहरण आहे. मोदी सरकार आम आदमी पार्टीच्या मागे लागले आहे. ज्या प्रकारे आपला लक्ष्य केले जात आहे, तसे इतिहासात कोणत्याही पक्षाला लक्ष्य करण्यात आलेले नाही, असे केजरीवाल म्हणाले.

मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध आणि भ्रष्ट कामांविरुद्ध ‘आप’ आवाज उठवत असल्याने ‘आप’ला लक्ष्य केले जात आहे. मोदी सरकार आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र तसे कधीही होणार नाही. भाजपच्या छापेमारीने ‘आप’ घाबरणार नाही. देशहिताला प्राधान्य देत आम्ही चुकीचे काम आणि भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत राहू, असेही केजरीवाल एक्स पोस्टमध्ये म्हणाले.

दरम्यान, 5,590 कोटी रुपयांचा हा कथित घोटाळा असून आपच्या कार्यकाळातील आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज आणि सत्येंद्र जैन यांच्यावर ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. 2018-19 मध्ये आपने 24 रुग्णालय प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. सहा महिन्यात अतिदक्षता रुग्णालये तयार करण्याची योजना होती. यावर 800 कोटी रुपयांहून खर्च करण्यात आला आहे. मात्र हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, असा आरोप केला जात आहे.

गुन्हेगारांना आपल्या पक्षात घेतलेल्या मंत्री किंवा पंतप्रधानांनीही आपले पद सोडावे का? अरविंद केजरीवाल यांचा अमित शहा यांना सवाल

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अजूनही महापालिका निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणाची घोषणा नाही, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

डोंबिवलीत गणपतीच्या एक दिवस आधी मूर्तिकार फरार, लोकांनी दिसेल ती मूर्ती उचलून घरी नेली

प्रवाशाला मारहाण केल्याप्रकरणी त्या चालकाची रिक्षा जप्त, मारहाणीचे खरे कारण आले समोर

Share Market Crash – टॅरिफ बॉम्बच्या भीतीनं शेअर बाजार धडाम; सेन्सेक्स-निफ्टी कोसळला, गुंतवणूकदारांचे नुकसान

पोस्टमन आता म्युच्युअल फंड विकणार, एक लाख पोस्टमास्तरांना मिळणार ट्रेनिंग

ऑनर किलिंगच्या घटनेनं नांदेड हादरलं; विवाहित मुलीसह प्रियकराला हात बांधून विहिरीत फेकलं, दोघांचा मृत्यू

देशभरात दहा वर्षांत ईडीच्या साडेचार हजार धाडी; फक्त विरोधी पक्षांवर कारवाई, भाजप नेत्यांना रान मोकळे

वर्षभरात साडेतीन हजार कोट्यधीश देश सोडणार

एआयचे 95 टक्के प्रोजेक्ट अयशस्वी, कंपन्यांना विचार करायला लावणारा एमआयटीचा अभ्यास