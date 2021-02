कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनमुळे पुन्हा कडक नियम, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझिलियन स्ट्रेन – कोविडचे दोन नवीन आणि अत्यंत संसर्गजन्य स्ट्रेन हिंदुस्थानात सापडले आहेत म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. नवीन नियम हे ब्रिटन, युरोप आणि मध्य पूर्व मधील प्रवासी वगळता इतर भागातून येणाऱ्या सर्व येणार्‍या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना लागू असतील, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

दक्षिण आफ्रिकेतील विषाणूचा स्ट्रेन चार जणांमध्ये सापडला आहे आणि ब्राझिलमधील स्ट्रेनचा प्रकार आतापर्यंत एका व्यक्तीत आढळून आला आहे, अशी माहिती इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने दिली आहे. अत्यंत संसर्गजन्य प्रकारांपैकी यूके मधील स्ट्रेनची 187 प्रकरणे आहेत.

