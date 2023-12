Jammu Kashmir – अखनूरमध्ये घुसखोरीचा डाव लष्कराने उधळला, साथीदाराचा मृतदेह फरफटत नेत दहशतवादी पळाले

जम्मू-कश्मीरमध्ये घुसखोरी करण्याचा दहशतवाद्यांचा डाव लष्कराने उधळून लावला आहे. अखनूर सेक्टरमधून चार दहशतवादी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र याचा सुगावा लागताच लष्कराने कारवाई करत दहशतवाद्यांच्या दिशेने गोळीबार केला. या गोळीबारात एक दहशतवादी ठार झाला. त्यामुळे दहशतवादी सैरभैर झाले आणि साथिदाराचा मृतदेह फरफटत नेत त्यांनी सीमापार धाव घेतली.

खौर, अखनूरच्या आयबी सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दहशतवाद्यांचा हा नापाक इरादा सतर्क जवानांनी उधळून लावला. 22 आणि 23 डिसेंबरच्या मध्यरात्री पाकिस्तानशी संलग्न सीमेवर चार दहशतवाद्यांच्या संशयास्पद हालचाली सीमेवरील उपकरणांमध्ये कैद झाल्या. त्यानंतर लष्कराच्या जवानांनी दहशतवाद्यांच्या दिशेने गोळीबार केला. यात एक दहशतवादी ठार झाला. त्याचा मृतदेह फरफटत नेत इतर तीन दहशतवाद्यांनी सीमापार पळ काढला, अशी माहिती लष्कराने दिली.

As Rajouri encounter rages on, infiltration bid foiled at Akhnoor sector of Jammu

Read @ANI Story | https://t.co/u1KMugp0Ng#JammuKashmir #India #IndianArmy #Akhnoor #CounterTerrorism #Jammu pic.twitter.com/eQyhDx4R1I

— ANI Digital (@ani_digital) December 23, 2023