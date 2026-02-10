उन्हाळा सुरू होताच आहारामध्ये भेंडीसह इतर कोणत्या भाज्या समाविष्ट करायला हव्यात

उन्हाळा सुरु होताच बाजारामध्ये फारश्या भाज्या दिसत नाहीत. त्यामुळेच उन्हाळा हा गृहिणींसाठी डोकेदुखी ठरतो. उन्हाळ्यात आहार आणि खाण्याच्या सवयींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. थोडीशीही निष्काळजीपणा आरोग्याच्या समस्या निर्माण करू शकतो. निरोगी शरीर राखण्यासाठी उन्हाळ्यात लोकांनी शक्य तितकी फळे आणि भाज्यांचे सेवन करावे. भाज्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर असतात कारण त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात नैसर्गिक पोषक तत्वे असतात.
उन्हाळा शरीरासाठी खूपच आव्हानात्मक असतो. तीव्र सूर्यप्रकाश, उष्णता आणि घाम यामुळे शरीर केवळ थकतेच असे नाही तर डिहायड्रेशन, पचन समस्या आणि त्वचेच्या समस्या देखील वाढतात. म्हणूनच, निरोगी आहार राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे. काही उन्हाळी भाज्या शरीराला थंडावा देतात आणि पौष्टिक कमतरता दूर करण्यास मदत करतात. या भाज्या शरीराची आजारांशी लढण्याची क्षमता वाढवतात.
उन्हाळ्यात शरीर थंड आणि निरोगी ठेवण्यासाठी दुधी भोपळ्याचे सेवन फायदेशीर आहे. दुधी भोपळ्यामध्ये भरपूर पाणी असते आणि त्यामुळे त्याचे सेवन केल्याने हायड्रेशन सुधारते. उन्हाळ्यात दुधी भोपळ्याचा रस देखील खूप फायदेशीर असतो. तो पचनास मदत करतो आणि वजन कमी करण्यास मदत करतो. दुधी भोपळ्यामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि लोह भरपूर प्रमाणात असते.
भेंडी ही उन्हाळी भाजी आहे, जी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. भेंडीमध्ये भरपूर फायबर असते आणि ती पचनक्रिया चांगली ठेवते. भेंडीमध्ये पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी आणि फोलेट देखील असते, जे हृदय आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. भेंडीचे पाणी पिणे देखील खूप फायदेशीर आहे.
कारले चवीला कडू असले तरी त्याचे फायदे अगणित आहेत. ते रक्त शुद्ध करते, रक्तातील साखर नियंत्रित करते आणि शरीरातील उष्णता कमी करते. कारला यकृतासाठी देखील फायदेशीर आहे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. उन्हाळ्यात ते तुमच्या आहारात समाविष्ट केले पाहिजे.
भोपळा ही उन्हाळी भाजी हलकी आणि सहज पचणारी आहे. ती पोटासाठी फायदेशीर आहे आणि गॅस आणि अपचन सारख्या समस्यांपासून आराम देते. भोपळ्यामध्ये फायबर, जीवनसत्त्वे अ आणि क असतात, जे शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता मजबूत करतात. भोपळा खाल्ल्याने पोटाचे आरोग्य सुधारू शकते.