गद्दार वादानंतर पहिल्यांदाच अशोक गेहलोत व सचिन पायलट एकत्र

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी गेल्या आठवड्यात सचिन पायलट यांना गद्दार म्हणत त्यांच्यावर निशाणा साधला होता. या दोघांमधून गेल्या काही दिवसांपासून विस्तव जात नाहीए. एकाच पक्षात एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्प्रर्धी असलेले गेहलोत व पायलट हे मंगळवारी एका मंचावर आले होते. निमित्त होते भारत जोडो यात्रेचं.

Today in Jaipur GS(Org) KC Venugopal, who is also a MP from Rajasthan, reviewed preparations for #BharatJodoYatra that begins in Rajasthan from Dec 5. The Congress in the state is united and determined to ensure that it will be an outstanding success. And indeed it will be! pic.twitter.com/usoz7Bg4Rg

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 29, 2022