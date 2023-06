500 रुपयांत सिलिंडरनंतर राजस्थान काँग्रेसची आणखी एक घोषणा, नागरिकांना मिळणार हा फायदा

राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे भाजप व काँग्रेसकडून प्रचाराला सुरुवात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसकडून राजस्थानमध्ये पाचशे रुपयांत सिलिंडर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जनतेला आणखीन एक भेट दिली आहे. 100 युनिटपर्यंत विजेचा वापर मोफत करण्यात आला आहे.

#WATCH | From June 1, 100 units of electricity will be given free of cost to the people of the state, apart from this, fixed charges will be taken for the use of up to 200 units of electricity. This decision will benefit more than 1.10 crore people: Rajasthan CM Ashok Gehlot… pic.twitter.com/NMvV2Bsv1e

