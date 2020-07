गेहलोत यांच्या अडचणीत वाढ, निकटवर्तीयांवर आयकर धाडी

राजस्थानमध्ये एकीकडे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलटच्या बंडखोरीमुळे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचे सरकार अडचणीत आले असताना दुसरीकडे आयकर विभागाने गहलोत यांच्या निकटवर्तीयांवर धाडी टाकून आणखी एक धक्का दिला आहे. जयपूर, दिल्ली आणि मुंबई या मार्गावर गेहलोत यांच्या निकटवरतीयांवर आयकर विभागाने छापा टाकला असून त्यातून काही ठोस हाती लागेल असे सांगितले जात आहे.

One of the groups covered is involved in several business activities like hotel, hydropower projects, metal and auto sectors. It is suspected to have invested unaccounted income generated from these activities into real estate: Income Tax Department https://t.co/Tn0ksfnXoV

— ANI (@ANI) July 13, 2020