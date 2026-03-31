मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती, आजच पदभार स्वीकारणार

मुंबई महानगरपालिकेला पहिल्या महिला आयुक्त मिळाल्या आहेत. मुंबईच्या नव्या आयुक्त म्हणून अश्विनी भिडे यांची निवड झाली असून मंगळवारी या संदर्भात शासन आदेश काढण्यात आला. आज सायंकाळी साडे चार वाजता त्या पदभार स्वीकारणार आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेचे विद्यमान आयुक्त भूषण गगराणी 31 मार्च 2026 रोजी सेवानिवृत्त होत असून त्यांच्या रिक्त जागी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. अश्विनी भिडे सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अपर मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. या नवीन नियुक्तीसोबतच अश्विनी भिडे यांच्याकडे मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपवण्यात आला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत त्या मेट्रो प्रकल्पांची धुरा सांभाळतील.

दरम्यान, अश्विनी भिडे यांच्याकडील मुख्यमंत्री कार्यालयातील सध्याच्या पदाचा आणि खनिकर्म विभागाच्या अपर मुख्य सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार लोकेश चंद्रा (भाप्रसे) यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय बदल्यांच्या या प्रक्रियेत नवनियुक्त आयुक्तांना तातडीने पदभार स्वीकारण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आजच अश्विनी भिडे आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हे युद्ध लवकर थांबवा! दलाई लामा यांचे आवाहन; पोप लिओंच्या शांततेच्या आवाहनाला पाठिंबा

2027 जनगणनेच्या तयारीला वेग; पश्चिम बंगालमध्ये अद्याप अधिसूचना प्रलंबित, 30 सप्टेंबरपर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

निर्दोष सुटका झाली म्हणून पूर्ण पगाराचा हक्क प्राप्त होत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा हिंदुस्थानला फटका; 8 नागरिकांचा मृत्यू, एक जण बेपत्ता, 55 लाख नागरिक मायदेशी सुखरुप परतले

युद्धाचे भयावह परिणाम होतील; अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल, विकासाची गती मंदावेल; IMF चा गंभीर इशारा

West Bengal Election 2026 : 294 मतदारसंघांमध्ये मलाच उमेदवार समजा, ममता बॅनर्जी यांचे बंगाली जनतेला आवाहन

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना अटक; उत्तर प्रदेशात वातावरण तापले

क्रूरतेचा कळस; वडिलांसोबतच्या भांडणाचा राग साडेतीन वर्षांच्या चिमुरड्यावर काढला; रिक्षातून बाहेर काढत जोरात जमिनीवर आपटलं

महायुतीचा ‘वेगवान’ कारभार, रविवारीसुद्धा काम! आर्थिक वर्षअखेर निधी खर्चासाठी 3 दिवसांत काढले 500 जीआर