ज्ञानवापी प्रकरण – ‘एएसआय’च्या 4 पथकांद्वारे सर्वेक्षण सुरू; मुस्लिम पक्षाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ मंदिराजवळील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. सोमवारी सकाळी सात वाजता वैज्ञानिक आणि एएसआय अर्थात हिंदुस्थानी पुरातत्व विभागाची चार पथके येथे दाखल झाले. ही पथके वेगवेगळ्या जागेचा सर्व्हे करत आहेत. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून परिसरात मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला. दरम्यान, दुसरीकडे या सर्वेक्षणाला रोखण्यासाठी मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

ज्ञानवापी प्रकरणात गेल्या शुक्रवारी वारासणी सत्र न्यायालयाने पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणास परवानगी दिली होती. एएसआयने वादग्रस्त भाग वगळता उर्वरित भागांचे सर्वेक्षण करा, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले. त्यानंतर सोमवारी एएसआयची पथकं सर्व उपकरणे घेऊन ज्ञानवापी मशिद परिसरात दाखल झाले. एएसआयच्या टीममध्ये 43 सदस्य असून या पथकासोबत सोबत 4 वकीलही हजर आहेत. ज्ञानवापी परिसरामध्ये सर्व पक्षांचे एक-एक वकील हजर असून याशिवाय सर्वेक्षण पथकासह 4 फिर्यादी महिलाही येथे उपस्थित आहेत.

एएसआयने पथकाने सर्वेक्षणास सुरुवात केली आहे. चारही पथकके वेगवेगळ्या ठिकाणी सर्व्हे करत असून, एक पथक पश्चिमेकडील भिंतीजवळ, एक पथक घुमटांचा सर्व्हे करत आहे. तर एक पथक मशिदीच्या प्लॅटफॉर्मचे आणि अन्य एक पथक परिसराची पाहणी करत आहे. या सर्वेक्षणातील आणखी एक मोठी गोष्ट म्हणजे गरज भासल्यास संरचनेला इजा न करता उत्खननाला परवानगी एएसआयला देण्यात आली आहे.

दरम्यान, वजुखाना वगळता हे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. वजुखाना येथे शिवलिंग असल्याने वजुखाना वगळता संपूर्ण ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हा परिसर सील करण्यात आला असून याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे.

