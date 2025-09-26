Asia cup 2025 – 41 वर्षानंतर फायनलमध्ये भीडणार हिंदुस्थान-पाकिस्तान, सूर्याची सेना सज्ज

सामना ऑनलाईन
|

आशिया कपच्या अंतिम लढतीत हिंदुस्थानचा सामना पाकिस्तानशी होणार आहे. सुपर-4 मध्ये बांगलादेशचा पराभव करताच हिंदुस्थानने झोकात अंतिम फेरी गाठली, तर दुसरीकडे पाकिस्ताननेही बांगलादेशला नमवत फायनलचे तिकीट मिळवले. त्यामुळे फायनलमध्ये हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी रविवारी आमनेसामने येतील. विशेष म्हणजे तब्बल 41 वर्षानंतर आशिया कपच्या फायनलमध्ये हिंदुस्थान-पाकिस्तान लढत होणार आहे.

आशिया कप पहिल्यांदा 1987 मध्ये खेळला गेला होता. त्यानंतर आतापर्यंत आशिया कपचे 17 हंगाम खेळले गेले. 1984 ते 2025 मध्ये 41 वर्षांचे अंतर असून आशियातील या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत पहिल्यांदा हिंदुस्थान-पाकिस्तान विजेतेपदासाठी झुंजणार आहेत. 28 सप्टेंबर रोजी हा सामना खेळला जाईल.

हिंदुस्थानने ही स्पर्धा सर्वाधिक 8 वेळा जिंकलेली आहे. 1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 या वर्षी हिंदुस्थानने आशिया कप उंचावला. दुसरीकडे पाकिस्तानने 2000 आणि 2012 मध्ये या स्पर्धेवर विजयी मोहोर उमटवलेली आहे. तर श्रीलंकेने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022 असे सहा वेळा हा कप जिंकला. विशेष म्हणजे आतापर्यंत एकदाही फायनलमध्ये हिंदुस्थान समोर पाकिस्तानचा संघ आलेला नाही. मात्र यंदा हा योग जुळून आला आहे.

1986 चा आशिया कप खेळला नाही

हिंदुस्थानने 1986 चा आशिया कप खेळला नव्हता. त्यावेळी श्रीलंकेसोबत हिंदुस्थानी क्रिकेटचे संबंध चांगले नव्हते. तर दुसरीकडे पाकिस्ताननेही 1990-91 मधील स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला होता. यामुळेच 1993 चा आशिया कपही रद्द झाला होता.

हिंदुस्थानची आज श्रीलंकेविरुद्ध औपचारिक लढत, सूर्यकुमारची सेना मागील चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करतील

तिसऱ्यांदा जिरवण्याची संधी

यंदाच्या आशिया कपमध्ये तिसऱ्यांदा हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान संघात लढत होईल. याआधी साखळीत आणि सुपर-4मध्ये हिंदुस्थानने पाकिस्तानला पराभूत केले होते. त्यामुळे एकाच स्पर्धेत पाकिस्तानची तीन वेळा जिरवण्याची संधी हिंदुस्थानकडे आहे.

सफर-ए-यूएई – जिभेचा नको, बॅटचा पट्टा चालवा!

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ललिता पंचमीनिमित्त श्री तुळजाभवानी देवीची रथ अलंकार महापूजा

“तुमच्या डोक्यात सडकं राजकारण आहे, म्हणून…”, संजय राऊत यांनी घेतला फडणवीस, अजित पवारांच्या विधानाचा खरपूस समाचार

हे अत्यंत खालच्या दर्जाचे राजकारण; सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईनंतर अरविंद केजरीवाल संतापले

धाराशीव महापुराच्या मगरमिठीत असताना जिल्हाधिकारी नाचगाण्यात दंग; व्हिडीओ व्हायरल, नेटकऱ्यांची सडकून टीका

‘ओला दुष्काळ’ हा शब्द शासनाच्या शब्दकोशात नाही म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस पेशवेकालीन शहाणे! – संजय राऊत

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार मदत द्या आणि पीएम केअर फंडातून कर्जमाफी करा! – संजय राऊत

चेतन भगतने ‘GenZ’ ला डिवचले; म्हणे हे फक्त मनोरंजनात रमणारे, राजकीयदृष्या अज्ञानी!

डोनाल्ड ट्रम्प यांची एक घोषणा अन् शेअर बाजार गडगडला; फार्मा सेक्टरमध्ये मोठी घसरण

अटकेच्या भीतीने नेत्यानाहू यांच्या विमानाचा मार्ग बदलला; युरोपचा हवाई मार्ग टाळला