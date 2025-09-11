Asia Cup 2025 – हिंदुस्थानसमोर सारे पाणीकम – अश्विनचा दावा 

सामना ऑनलाईन
|

आशिया कपमधील संघांचा दुबळा खेळ पाहून हिंदुस्थानी संघासमोर सारे पाणीकम असल्याचा दावा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने केला आहे. एवढेच नव्हे तर स्पर्धेत प्रतिस्पर्धाच नसल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकन संघाचा समावेश करून या स्पर्धेला ऍफ्रो-आशियाई कपचे स्वरूप द्यावे. अन्यथा या स्पर्धेतील सारे सामने एकतर्फी होतील, अशी भीती त्याने बोलून दाखवली. या स्पर्धेत हिंदुस्थानला आव्हान देईल असा अफगाणिस्तानचाच संघ दिसतोय. पण त्यांच्याकडे दर्जेदार गोलंदाज असले तरी जर हिंदुस्थान 170 पेक्षा अधिक धावा उभारल्या तर त्याचा पाठलाग करणे अफगाणिस्तासाठी अशक्य आहे. अफगाणी संघाला जिंकायचे असेल तर त्यांना हिंदुस्थानला 155 धावांवर रोखणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचेही अश्विन म्हणाला. दरम्यान, स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी अफगाणिस्तानने हाँगकाँगला 94 धावांनी पराभूत केले, तर दुसऱ्या सामन्यात हिंदुस्थानने युएईचा  93 चेंडू राखून पराभव केला. पहिल्या दोन सामन्यांमधील खेळ पाहता आशिया कपचे सारे सामने एकतर्फी होण्याची दाट शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मध्य रेल्वेवर 5 महिन्यांत 17 लाख अनधिकृत प्रवासी पकडले!

Women’s Hockey Asia Cup – हिंदुस्थानचा कोरियावर दमदार विजय

World Boxing Championship – नूपुरचे पहिले पदक पक्के

सफर-ए-यूएई – बांगलादेश विरुद्ध टिंगटाँग!

युवा खेळाडूंना सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी; दक्षिण विरुद्ध मध्य विभागात दुलीप करंडकाची अंतिम झुंज आजपासून

फुटबॉल वर्ल्ड कप युरोपियन पात्रता फेरी; एम्बाप्पे, रोनाल्डो ठरले संकटमोचक, इंग्लंडचाही सर्बियावर दणदणीत विजय

ISSF World Cup Shooting Championship – दिव्या अंतिम फेरीच्या शर्यतीत कायम

आणखी एक फायनल अहमदाबादेत, आगामी टी-20 वर्ल्ड कपमध्येही मोदी स्टेडियमलाच झुकते माप

आरसीएफ, तारापूर गॅस गळतीची हायकोर्टाकडून दखल,सरकारला नोटीस