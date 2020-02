हिंदुस्थानचा पाकिस्तानला दणका, बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीने केली मोठी घोषणा

ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या आगामी टी-20 वर्ल्डकपपूर्वी होणाऱ्या आशिया कपचे यजमानपद पाकिस्तानने गमावले आहे. हिंदुस्थानने पाकिस्तानमध्ये खेळण्यास नकार दिल्याने आशिया कप आता दुबईमध्ये होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात होणारा आशिया कप दुबईत होणार आहे. या स्पर्धेत हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान दोन्ही संघ सहभागी होतील, असे बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी सांगितले. आशियान क्रिकेट काऊंन्सिलच्या बैठकीसाठी दुबईला रवाना होण्यापूर्वी सौरव गांगुली यांनी ही माहिती दिली.

पाकिस्तानमध्ये 2020 चा आशिया कप होईल हे गेल्यावर्षी स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र बीसीसीआयने यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. दोन्ही देशात तणावपूर्ण परिस्थिती असल्याने हिंदुस्थानचा संघ पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट खेळणार नाही, असे बीसीसीआयने आयसीसीला स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितले होते. हिंदुस्थानच्या विरोधामुळे पाकिस्तानलाही माघार घ्यावी लागली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे सीईओ वसीम खान यांनी देखील आशिया कपचे आयोजन तटस्थ ठिकाणी केले जाऊ शकते असे म्हणत संकेत दिले होते. त्यानंतर अखेर दुबईच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे.

Dubai to host Asia Cup 2020, India and Pakistan will participate

