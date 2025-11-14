वैभव सूर्यवंशीची आग ओकणारी फलंदाजी! 32 चेंडूत ठोकलं शतक, पाकिस्तानची धडधड वाढली

सामना ऑनलाईन
|

टीम इंडियाचा उगवता सितारा वैभव सूर्यवंशीने Asia Cup Rising Stars स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात तोडफोड फटकेबाजी केली आहे. UAE च्या गोलंदाजांना वैभवने अक्षरश: फोडून काढलं आहे. चौकार आणि षटकारांची चौफेर फटकेबाजी त्याने केली आणि फक्त 32 चेंडूंमध्ये शतक ठोकलं. शतक ठोकल्यावरही त्याची बॅट शांत झाली नाही.

टीम इंडिया A आणि UAE यांच्यामध्ये दोहा येथे सामना खेळला जात आहे. नाणेफेक जिंकून टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि घेतलेला निर्णय सार्थ ठरवला. सलामीला आलेला वैभव सूर्यवंशी युएईवर तुटून पडला होता. त्याने 17 चेंडूंमध्ये अर्धशतक आणि 32 चेंडूंमध्ये शतक ठोकलं. शतक ठोकल्यावरही तो गोलंदाजांना चोपत राहिला. त्याने 42 चेंडूंमध्ये 11 चौकार आणि 15 षटकारांच्या मदतीने 144 धावांची वादळी खेळी केली. त्याच्या या वादळाचा UAE ला जोरदार तडाखा बसला. वैभव नंतर जितेशनेही 32 चेंडूंमध्ये 83 धावांची खेळी केली. त्यामुळे टीम इंडियाने 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 297 धावांचा डोंगर UAE पुढे उभा केला.

टीम इंडियाने उभ्या केलेला हा डोंगर भेदताना UAE ची गाडी रुळावरून केव्हाच खाली उतरली आहे. सध्या सामना सुरू असून 15.3 षटकांचा खेळ झाला तेव्हा UAE ने 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 124 धावा केल्या आहेत. त्यांना जिंकण्यासाठी 26 चेंडूंमध्ये 174 धावांच्या आव्हानाचा अजूनही पाठलाग करायचा आहे. टीम इंडिया A संघाचा पुढचा सामना 16 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. वैभव सूर्यवंशीचा हा रुद्रावतार पाहून पाकिस्तानची धडधड वाढली असावी, अशी चर्चा चाहत्यांमध्ये रंगताना दिसत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गझलनवाझ भीमराव पांचाळे यांना ‘मृदगंध जीवनगौरव पुरस्कार’ जाहीर

Ratnagiri News – राज्य नाट्य स्पर्धेतील नाट्यप्रयोग ‘हाऊसफुल्ल’, प्रेक्षक नसतात ही ओरड पुसून टाकली

IND vs SA Kolkata Test – जसप्रीत बुमराहने दक्षिण आफ्रिकेची हवा काढली आणि इतिहास रचला!

IND vs SA Kolkata Test – टेस्ट चॅम्पियन्सना टीम इंडियाने झुंजवलं, पहिला दिवस गाजवला शुभमन गिलच्या शिलेदारांनी

Ratnagiri News – गोळवलीतील तरुणाने बेरोजगारीवर मात करत शोधला उन्नतीचा मार्ग, नितीन किंजळकरचा प्रेरणादायी प्रवास

Photo – शिवसेनेत जोरदार इनकमिंग, उद्धव ठाकरे यांच्याकडून स्वागत

बिग बींनी सुनावले पापाराझींना खडे बोल.. नेमकं काय घडलं? वाचा

गूळ खरेदी करताना अस्सल गूळ कसा ओळखावा, जाणून घ्या

Miss Universe 2025 – सावळ्या रंगांमुळे आपल्याच देशात ट्रोल होतेय मिस पाकिस्तान