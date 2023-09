‘सुवर्ण’कन्या! हिंदुस्थानच्या महिला संघाने रचला इतिहास, श्रीलंकेचा धुव्वा उडवत जिंकलं सुवर्णपदक

आशियाई स्पर्धेत हिंदुस्थानच्या महिला संघाने अंतिम लढतीत श्रीलंकेचा पराभव करत सुवर्णपदक जिंकले आहे. अंतिम लढतीमध्ये श्रीलंकेने हिंदुस्थानच्या महिला संघाला 116 धावांमध्ये रोखले. या छोट्या आव्हानाचा बचाव करत हिंदुस्थानच्या गोलंदाजांनी श्रीलंकेला 97 धावांमध्ये रोखत 19 धावांनी विजय मिळवला.

Hangzhou Asian Games: India women’s cricket team beat Sri Lanka by 19 runs to win gold medal. This is India’s second gold in this edition of the Games pic.twitter.com/xBpVxSX3lT

