Asian Games – सुवर्ण पदकांचा ‘पंच’, महिलांनंतर पुरुषांनही कबड्डीत जिंकलं गोल्ड

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आजचा दिवस हिंदुस्थानसाठी सोनेरी ठरतोय. तिरंदाजी, क्रिकेट आणि कबड्डीत मिळून आज हिंदुस्थानच्या खात्यात पाच सुवर्ण पदक जमा झाले आहेत. तिरंदाजीमध्ये दोन, क्रिकेट आणि महिला कबड्डीत प्रत्येकी एक सुवर्ण पदक मिळवल्यानंतर आता पुरुष कबड्डी संघानेही चमकदार कामगिरी केली आहे. अंतिम लढतीमध्ये हिंदुस्थानने इराणचा 33-29 असा पराभव करत सुवर्ण पदक जिंकले.

कबड्डीच्या अंतिम लढतीत हिंदुस्थानपुढे गतविजेत्या इराणचे आव्हान होते. 2018मध्ये जकार्तात झालेल्या आशियाई स्पर्धेत उपांत्यफेरीत इराणने हिंदुस्थानचा पराभव केला होता आणि अंतिम लढतीत कोरियाला धूळ चारत सुवर्ण पदक जिंकले होते. मात्र यंदा हिंदुस्थानने या पराभवाची परतफेड करत इराणला नमवले.

सामन्याच्या सुरुवातीला इराणने एकामागोमाग एक गुण घेत हिंदुस्थानवर दबाव निर्माण केला. मात्र हिंदुस्थानने जोरदार मुसंडी मारत मध्यांतरापर्यंत 16-13 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर दुसऱ्या हाफमध्ये दोन्ही संघांमध्ये कांटे की टक्कर पहायला मिळाली. सामना 28-28 असा बरोबरीत असताना अखेरच्या दोन मिनिटात गुणांवरून मोठा वादही झाला.

पवन शेहरावत रेडसाठी गेला आणि एकाही इराणी खेळाडूला स्पर्श न करता लॉबीत गेला. त्यापाठोपाठ इराणचे तीन खेळाडूही लॉबीत गेले. नियमानुसार हिंदुस्थानने तीन गुणांची आणि इराणला एक गुण देण्याची मागणी केली. मात्र इराणने याला विरोध केला. त्यामुळे पंचांनी दोन्ही संघांना एक-एक गुण दिला. मात्र हा निर्णय मान्य न झाल्याने हिंदुस्थानने याला आव्हान दिले.

यावेळी हिंदुस्थानी प्रशिक्षक, खेळाडू आणि पंचांमध्ये चांगलीच बाचाबाची पहायला मिळाली. त्यामुळे सामना जवळपास अर्धा तास रोखण्यात आला. त्यानंतर पंचांनी नियमानुसार हिंदुस्थानला 3 आणि इराणला एक गुण दिले. यामुळे हिंदुस्थानने 31-29 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर अखेरच्या एका मिनिटात इराणचे आणखी 2 खेळाडू बाद करत ही आघाडी 33-29 अशी नेत सामना आणि सुवर्णपदकही जिंकले.

Hangzhou Asian Games: India cricket team gets gold medal after the match was called off due to rain. India won gold because of a better international ranking than Afghanistan. pic.twitter.com/XED9XtHoLK

— ANI (@ANI) October 7, 2023