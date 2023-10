Asian Games – नेमबाजीत आणखी एक ‘सुवर्ण’, गोल्फर अदितीनेही रचला इतिहास

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हिंदुस्थानी खेळाडूंकडून सुवर्णपदकांची लयलूट सुरुच आहे. यात नेमबाज आघाडीवर असून रविवारी सांघिक ट्रॅप शूटिंग क्रीडाप्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. पृथ्वीराज, के. चेनाई आणि जोरावर सिंग यांनी ही कामगिरी केली. यंदाच्या स्पर्धेतील हिंदुस्थानचे हे अकरावे सुवर्णपदक असून यातील सात सुवर्णपदकं नेमबाजीत आली आहेत.

🥇 Gold Rush Alert! 🥇 #AsianGames2022

🇮🇳 Shooters @tondaimanpr, #KheloIndiaAthlete @KynanChenai, and Zoravar Singh Sandhu have shot their way to GOLD in the Men’s Trap Team event! 🎯🇮🇳

Their precision, focus, and teamwork have brought glory to our nation. Let’s celebrate these… pic.twitter.com/3cZUaiofHo

— SAI Media (@Media_SAI) October 1, 2023