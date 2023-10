Asian Games – महिलांनंतर पुरुषांचीही चमकदार कामगिरी, तिरंदाजीत आणखी एका ‘गोल्ड’ची कमाई

चीनमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आज हिंदुस्थानी खेळाडू सोनेरी कामगिरी करत आहेत. महिला तिरंदाजांनंतर पुरुष संघानेही कंपाऊंड प्रकारात सुवर्ण पदकावर निशाणा साधला आहे. हिंदुस्थानचे हे आजचे तिसरे सुवर्ण पदक आहे.

पुरुष कंपाऊंड तिरंदाजी स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत हिंदुस्थानपुढे दक्षिण कोरियाचे तगडे आव्हान होते. मात्र अभिषेक शर्मा (Abhishek Verma), ओजस देवताले (Ojas Praveen Deoatale) आणि प्रथमेश जावकर (Prathmesh Samadhan Jawakar) या तिकडीने हे आव्हान लिलया परतवून लावले आणि 235-230 असा मोठा विजय मिळवला. यामुळे हिंदुस्थानच्या पदकांची एकूण संख्या 84 वर पोहोचली आहे.

Many congratulations to Men’s Compound Archery Team on winning the #GoldMedal in the Men’s Team event.

Let’s #Cheer4india 🇮🇳 #WeAreTeamIndia | #IndiaAtAG22 pic.twitter.com/HvDD6GocoE

— Team India (@WeAreTeamIndia) October 5, 2023