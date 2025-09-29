पाकिस्तानच्या दुर्मिळ खनीज संपदेवर अमेरिकेचा डोळा; ट्रम्प- शरीफ भेटीत महत्त्वाची खलबतं

अमेरिका आणि पाकिस्तानची जवळीक सध्या वाढत आहे. यामागे पाकिस्तानातील दुर्मिळ खनीज संपदा हे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेचा डोळा या दुर्मिळ खनीज संपदेवर असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासोबत एक बैठक घेतली. त्याचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. त्यात मुनीर आणि शरीफ ट्रम्प यांना पाकिस्तानातील दुर्मिळ खनिजांचा नमुना सादर करताना दिसत आहेत.
व्हाईट हाऊस भेटीदरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ आणि असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांना पाकिस्तानातील दुर्मिळ खनीज संपदेचा नमुना दाखवला. एका फोटोत ओव्हल ऑफिसमध्ये मुनीर एका उघड्या लाकडी पेटीकडे बोट दाखवत असल्याचे चित्रात दिसून आले. शरीफ देखील त्यांच्या बाजूला उभए आहेत. उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या सहभागाने झालेली ही बैठक सुमारे दीड तास चालली. या खनीज संपदेबाबत या बैठकीत महत्त्वाची खलबतं झाल्याची चर्चा आहे.
या बैटकीत शाहबाज यांनी ट्रम्प यांचे तोंड भरून कौतुक केले आहेय जगभरातील संघर्ष संपवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांनी ट्रम्प यांचा उल्लेख शांतीपुरुष असा केला आहे. तसेच जुलैमध्ये पाकिस्तान आणि अमेरिकेत झालेल्या टॅरिफ कराराबद्दल त्यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले. दोन्ही देशांनी एक व्यापार करार केला ज्यामध्ये पाकिस्तानी आयातीवर १९ टक्के टॅरिफ लावण्यात आला आहे आणि वॉशिंग्टनला पाकिस्तानच्या तेल साठ्यांचा विकास करण्यास मदत होईल. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान-अमेरिका भागीदारी “दोन्ही देशांच्या परस्पर फायद्यासाठी अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास शरीफ यांनी व्यक्त केला.
शरीफ यांनी अमेरिकन कंपन्यांना पाकिस्तानच्या कृषी, आयटी, खाणी आणि खनिजे आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आमंत्रण दिले, असे निवेदनात म्हटले आहे. अनेक वर्षांच्या कमकुवत संबंधांनंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून येत असताना ही बैठक झाली. पाकिस्तानच्या फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन – जे देशातील सर्वात मोठे महत्त्वाच्या खनिजांचे खाणकाम करणारे आहे. या महिन्यात मिसूरी-आधारित यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्ससोबत पाकिस्तानमध्ये पॉली-मेटॅलिक रिफायनरी स्थापन करण्याच्या सहकार्याच्या योजनांसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स हे महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन आणि पुनर्वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्याला अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने प्रगत उत्पादन आणि ऊर्जा उत्पादनाशी संबंधित विविध तंत्रज्ञानात आवश्यक म्हणून परिभाषित केले आहे. पाकिस्तानच्या नॅशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्प आणि पोर्तुगीज अभियांत्रिकी आणि बांधकाम कंपनी मोटा-एंजिल ग्रुप यांच्यात दुसरा करार झाला. शरीफ यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी पाकिस्तानच्या तांबे, सोने, दुर्मिळ पृथ्वी आणि इतर खनिज संसाधनांवर यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स आणि मोटा-एंजिलच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. दोन्ही बाजूंनी मूल्यवर्धित सुविधा विकसित करण्याची, खनिज प्रक्रिया क्षमता वाढवण्याची आणि खाणकामाशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प हाती घेण्याची तयारी दर्शविली, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पाकिस्तानमधून सहज उपलब्ध असलेल्या खनिजांच्या निर्यातीसह भागीदारी त्वरित सुरू होईल, ज्यामध्ये अँटीमनी, तांबे, सोने, टंगस्टन आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा समावेश आहे,” असे त्यात म्हटले आहे. शरीफ यांनी या वर्षी दावा केला की पाकिस्तानकडे ट्रिलियन डॉलर्सचे खनिज साठे आहेत आणि खनिज क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक देशाला त्याच्या दीर्घकाळाच्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यास आणि मोठ्या प्रमाणात परदेशी कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यास मदत करू शकते. तथापि, पाकिस्तानची बहुतेक खनिज संपत्ती बंडखोरीग्रस्त नैऋत्य बलुचिस्तान प्रांतात आहे, जिथे फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तानी आणि परदेशी कंपन्यांद्वारे संसाधने काढण्यास विरोध केला आहे. या सर्व घडामोडींवरून अमेरिकेचा पाकिस्तानातील खनीज संपदेवर डोळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.