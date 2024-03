अटक करणार नाही याची ईडीने हायकोर्टात हमी द्यावी, तरच चौकशीला हजर राहील; केजरीवाल यांची अट

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना आज सक्तवसुली संचालनालयाने अबकारी धोरण प्रकरणी चौकशीसाठी बोलावले आहे. ईडीपुढे हजर होण्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे. चौकशीसाठी हजर राहिल्यानंतर अटक करणार नाही याची हमी ईडीने द्यावी अशी मागणी केजरीवाल या याचिकेतून केली आहे.

दिल्लीतील अबकारी धोरण प्रकरणी सक्तवसुली संचालालयाने केजरीवाल यांनी नवव्यांदा समन्स धाडत 21 मार्च रोजी चौकशीला हजर राहण्यास सांगितले होते. या चौकशीला हजर राहण्याआधी केजरीवाल यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली. ‘ईडीने हायकोर्टासमोर हमी द्यावी की मी समन्सचे पालन केले आणि चौकशीला हजर राहिलो तर माझ्याविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाही’, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे. या याचिकेवर थोड्याच वेळात सुनावणी होणार आहे.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal moves a fresh plea in the Delhi High Court, seeking no coercive action against him.

Division bench led by Justice Suresh Kumar Kait will hear the matter today morning.

ED has issued 9 summons to him in the Excise case till now.

Yesterday… pic.twitter.com/9xSPquvg9s

— ANI (@ANI) March 21, 2024