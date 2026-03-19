Assam Assembly election – काँग्रेसकडून उमेदवारांची तिसरी यादी जाही, वाचा सविस्तर

आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काँग्रेसने आपल्या उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर केली आहे. या नवीन यादीत २२ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली असून, यात अनेक महत्त्वाच्या मतदारसंघांचा समावेश आहे. केंद्रीय निवडणूक समितीने या नावांवर शिक्कामोर्तब केले असून, यात गोलकगंजमधून कार्तिक चंद्र राय, बिरसिंग जरुआमधून वाजेद अली चौधरी आणि बिलासीपारामधून अमृत बादशहा यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त मानकाचरमधून मोहिबूर रहमान, गोलपारा पूर्वमधून अबुल कलाम रशीद आलम आणि दुधनाई (ST) या राखीव मतदारसंघातून किशोर कुमार ब्रह्मा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. काँग्रेसने या यादीत सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असून, मान्डियातून अब्दुल खलेक, रंगियातून प्रंजित चौधरी, तिनसुकियातून डेव्हिड फुकन आणि करीमगंज दक्षिणमधून अमिनूर रशीद चौधरी यांना संधी दिली आहे. ढोलाय (SC) या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून ध्रुवज्योती पुरकायस्थ काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करतील.
आसाममधील सर्व १२६ विधानसभा जागांसाठी ९ एप्रिल २०२६ रोजी एकाच टप्प्यात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकीचा निकाल ४ मे २०२६ रोजी जाहीर केला जाणार असून, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस यांच्यात जोरदार लढत पाहायला मिळणार आहे. काँग्रेसने यापूर्वीच आपल्या पहिल्या दोन याद्यांमधून अनेक दिग्गज नेत्यांना उमेदवारी जाहीर केली असून, त्यात प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई आणि विरोधी पक्षनेते देवब्रत सैकिया यांचा समावेश आहे.