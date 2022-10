Virat Kohli ‘किंग’ कोहलीचा जबरा फॅन, एका सेल्फीसाठी मोजले तब्बल 23 हजार; वाचा सविस्तर…

हिंदुस्थान हा क्रिकेटवेड्यांचा देश आहे. याच क्रिकेटवेड्या देशातील चाहते आपल्या आवडत्या खेळाडूला भेटण्यासाठी अक्षरश: काहीही करण्यास तयार असतात. अनेकदा आपण सामना सुरू असताना मैदानात प्रेक्षकांनी धाव घेत क्रिकेटपटूंना मिठी मारल्याचे, त्यांचे पाय धरल्याचे पाहिलेही आहे. परंतु विराट कोहलीच्या एका जबरा फॅनने तर कहर केला आहे. विराटला भेटण्यासाठी आणि त्याच्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी या जबरा फॅनने ब्बल 23 हजार रुपये मोजले आहेत.

विराट कोहली हा सध्या हिंदुस्थानच्या क्रीडाप्रेमींचा आयकॉन आहे. देश-विदेशामध्ये विराटचे फॅन आहेत. पण त्याचा हा जबरा फॅन राहतोय आसामच्या गुवाहाटी या शहरात. राहुल राय असे या चाहत्याचे नाव असून गुवाहाटीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या टी-20 सामन्यादरम्यान विराटची भेट घेण्यासाठी त्याने एक नामी शक्कल लढवली.

विराटची भेट घेण्यासाठी राहुल राय याने चक्क टीम इंडियाचा मुक्काम असलेल्या हॉटेलमध्येच रुम बूक केली. यासाठी त्याने चक्क 23 हजार रुपये मोजले. विराटची भेट कशी झाली याबाबत राहुल रायने सांगितले की, जेव्हा मी विराटला ब्रेकफास्टच्या आवारात पाहिले तेव्हा मी त्याला भेटण्यासाठी आवाज दिला. पण सुरक्षारक्षकांनी मला पुन्हा अडवले. शेवटी मी भूक लागल्याचे व बरे नसल्याचे नाटक केले आणि मग त्यांनी मला तिथून सोडले. विराटने मला बघून शेवटी बाहेर भेटण्यास सांगितले व इथेच आम्ही फोटो काढला.

The Craze for Virat Kohli is unreal @imVkohli Rahul Rai#ViratKohli | #ViratKohli | #INDvSA | #INDvsSA pic.twitter.com/U2bfBcY3Ft

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 2, 2022