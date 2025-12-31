Photo – 18 व्या वर्षी काम्या कार्तिकेयनने दक्षिण ध्रुवावर स्कीइंग करून रचला इतिहास

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईच्या नेव्ही चिल्ड्रन स्कूलची माजी विद्यार्थिनी काम्याने इतिहास घडवला आहे. अवघ्या 18 व्या वर्षी तिने दक्षिण ध्रुवावर स्कीइंग करून देशाचे नाव अनोख्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे.

हिंदुस्थानी नौदलातील अधिकाऱ्यांची 18 वर्षीय मुलगी काम्या कार्तिकेयन हिने इतिहास रचला आहे. लहान वयात दक्षिण धुवापर्यंत स्किइंग करत पोहोचल्याचा तिने आगळा वेगळा विक्रम नोंदवला आहे.

दक्षिण ध्रुवावर स्कीइंग करून हिंदुस्थानची पहिली आणि जगातली दुसरी सगळ्यात लहान महिला बनली आहे. तिच्या या विक्रमाबद्दल हिंदुस्थानच्या नौदलाने तिचे अभिनंदन केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आहारात वेलचीचा समावेश करण्याचे फायदे जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल, वाचा

केस सुकवण्यासाठी ड्रायरचा वापर किती करायला हवा, जाणून घ्या

संभाजीनगरात खूनाच्या आरोपीने कारागृहातून भरला उमेदवारी अर्ज, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

सुंदर दिसण्यासाठी पाणी किती गरजेचे आहे, जाणून घ्या

वर्सोवा-घाटकोपरदरम्यान मेट्रोच्या 28 जादा फेऱ्या धावणार; ‘थर्टी फर्स्ट’निमित्त विशेष सेवा

चिपळूणातील उड्डाणपुलासाठी मार्च 2026 चा मुहूर्त, गर्डर चढविण्याचे काम वेगाने सुरू

सोलापूर-पुणे महामार्गावर खासगी ट्रॅव्हल बसचा भीषण अपघात, थरकाप उडवणारे फोटो आले समोर

ताटातील हा आंबट पदार्थ आपल्या आरोग्यासाठी आहे खूप महत्त्वाचा, जाणून घ्या

18 व्या वर्षी काम्या कार्तिकेयनने दक्षिण ध्रुवावर स्कीइंग करून रचला इतिहास, नौदलाकडून स्तुतिसुमने