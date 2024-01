‘अटल सेतू पिकनिक स्पॉट नाही’; मुंबई पोलिसांनी दिली सक्त ताकीद

12 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतर काही दिवसांतच, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकवर (अटल सेतू) मोठी गर्दी होत असल्याचं चित्र आहे. अर्थात ही गर्दी सेल्फी आणि फोटो घेण्यासाठी होत असल्याचं समोर आलं आहे. यासाठी प्रवासी पुलावर आपली वाहनं थांबवत आणि त्यामुळे गर्दी होते, जणू हा ‘पिकनिक स्पॉट’ आहे. याचे व्हिडीओ, फोटो व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई पोलीस आता कारवाईच्या तयारीत आहेत.

व्हायरल पोस्टवर प्रतिक्रिया देत, मुंबई पोलिसांनी सोशल मीडियावरून सज्जड दम भरला आहे. अटल सेतूवर वाहने थांबविल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. ‘आम्ही सहमत आहोत की अटल सेतू नक्कीच ‘पाहण्यालायक’ आहे पण त्यावर थांबून फोटो क्लिक करणे देखील बेकायदेशीर आहे. जर तुम्ही MTHL वर थांबलात तर तुम्हाला FIR ला सामोरे जावे लागेल’, मुंबई वाहतूक पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांच्या फोटोसह लिहिलं आहे. ‘अटल सेतू, 21.8 किमी लांब पिकनिक स्पॉट नाही’, असं त्या फोटोवर लिहिलं आहे.

दरम्यान, प्रवाशांचे बेजबाबदार वर्तन आणि स्वच्छता आणि सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष यामुळे मोठ्याप्रमाणावर टिका होत आहे. अनेक युझर्सनी मुंबई पोलिसांना उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मोठा दंड आकारण्याची विनंती केली. एका युझरने लिहिलं की, ‘तुम्ही कारवाईला सुरुवात करा… आज पुलावरून रिक्षा चालवत होते, अशा थांबणाऱ्यांना पकडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होताना दिसत नाही.’

दुसर्‍यानं म्हटलं आहे की, ‘धन्यवाद शेवटी कारवाईची गरज आहे.’ तिसरा म्हणाला, ‘एमटीएचएल हे मुंबई बंदर आणि शहर पाहण्यासाठी पिकनिक स्पॉट म्हणून बांधले होते का? नाही! मुंबई ते नवी मुंबई दरम्यानचा प्रवास जलद व्हावा यासाठी ते तयार करण्यात आले होते. याला पिकनिक स्पॉट बनवू नका, वाहतूक पोलीस नियमभंग करणाऱ्यांवर दंड आकारून जलद कारवाई करत असल्याचे पाहून आनंद झाला.’

We agree that Atal Setu is definitely ‘worth a watch’ but it’s also illegal to stop on it & click photos. You will face a FIR if you stop on MTHL. #MumbaiTransHarbourLink #MTHL #AtalSetu#FaceFIRIfYouStop pic.twitter.com/582CLgA72W

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) January 15, 2024