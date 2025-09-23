लोखंडी कोयता, छर्ऱ्याची बंदूक घेत दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न; भाईगिरी करणाऱ्या युवकाला अटक

सामना ऑनलाईन
|

लातूर शहरातील गंजगोलाई आणि बस स्थानक परिसरात लोखंडी कोयता आणि छर्ऱ्याची पिस्तूल घेऊन फिरताना एका युवकाला अटक करण्यात आली. गांधी चौक हद्दीमधील बसस्थानक व गंजगोलाई परिसरामध्ये एक तरुण लाल रंगाच्या मोटार सायकलवर फिरत पिस्तूल आणि लोखंडी कोयत्याचा धाक दाखवत न सार्वजनिक ठिकाणी दहशत माजवत फिरत होता.

गांधी चौक पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी तात्काळ त्या ठिकाणी पोहोचून फारूक इब्राहिम शेख (वय 36, राहणार वीरहनुमंतवाडी, कव्वा नाका) याला ताब्यात घेतले.त्याच्या जवळील यामाहा R-15 या मोटारसायकलवर बसून हातात छऱ्याची पिस्तूल व कमरेला असलेला लोखंडी धारदार कोयता बाळगून घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी दहशत माजवत होता. पोलीस ठाणे गांधी चौक लातूर येथे गुन्हा नंबर 432/25 कलम 270 बीएनएस 4,5 आर्मएक्ट, 135 बीपी एक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कामगिरी पोलीस उपनिरीक्षक गणेश चित्ते,अमर केंद्रे, निखिल पवार, पोलिस अंमलदार रवीसन जाधव, संतोष गिरी,सचिन चंद्रपाटले,शिवा भाडुळे, बेंबडे यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आधी पूल बांधा, मगच रस्ता बंद करा ! पूर्वेकडे जाण्यास मोठा फेरा मारावा लागणार; अंबरनाथच्या रेल्वे ट्रॅकशेजारील भिंतीचे काम करण्यास विरोध

जायकवाडीच्या आपात्कालीन 9 दरवाजांसह सर्व 27 दरवाजे 2 फुटांनी उघडले; 94 हजार 320 क्युसेकचा विसर्ग

rain-update-manjara-dam-increases-water-release-opens-6-gates-by-0-25-metre

मांजरा प्रकल्पाची 6 वक्र दारे 3 मिटरने उघडली; मांजरा नदीपात्रात 49871.84 क्युसेक्स विसर्ग सुरू

धाराशिवमध्ये पूरस्थिती, खासदार ओमराजे निंबाळकरांनी आजी आणि नातवाची केली सुटका

बैलपोळा मिरवणुकीत डीजेच्या दणदणाटामुळे बैलही बेफाम, दोन लहान मुले जखमी

भाजपच्या वाचाळवीरांमुळे वातावरण दूषित; महाविकास आघाडीचा सांगलीत ‘महाराष्ट्र संस्कृती बचाव’ मोर्चा

अहिल्यानगर जिह्यात पावसाचे थैमान; सीनेला तिसऱ्यांदा पूर, नगर-कल्याण रोडवरील वाहतूक ठप्प, पुढील काही दिवस ‘यलो अलर्ट’

हनुमान मंदिरातील चौथऱ्यावर मांसाचे तुकडे! अहिल्यानगर तालुक्यातील सारोळा कासारमध्ये तणाव, पोलिसांसह रॅपिड ऍक्शन फोर्सची तुकडी दाखल

गरोदरपणात त्यांनी मला जेवण दिले नाही, मेकअपही करू दिला नाही; कुमार सानूच्या माजी पत्नीने केले धक्कादायक आरोप