पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला कोठडीतून हजेरी

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी एक आगळीवेगळी घटना पाहायला मिळाली. आयुष कोमकर खून प्रकरणातील आरोपी असलेल्या नगरसेविका सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी न्यायालयीन कोठडीतूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभेला उपस्थिती लावली. न्यायालयाच्या विशेष परवानगीनंतर या दोघींनीही उपस्थिती नोंदवलृ.
सोनाली आंदेकर या दिवंगत नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या पत्नी असून, लक्ष्मी आंदेकर या बंडू आंदेकर यांच्या कुटुंबातील आहेत. लक्ष्मी आंदेकर या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून प्रभाग क्रमांक 23 मधून निवडून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, दोघींनीही न्यायालयीन कोठडीत असतानाच निवडणूक लढवून मोठय़ा मताधिक्याने विजय मिळवला होता.
अटकेनंतर न्यायालयाने दोघींना कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर सत्र न्यायालयात दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागाची परवानगी मागितली होती. या विनंतीवर सुनावणी करत न्यायालयाने मर्यादित स्वरूपात परवानगी दिली. त्या अनुषंगाने निवडणुकीनंतर प्रथमच दोघींनी सभेत सहभाग नोंदवला. या घटनेमुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
दरम्यान, सलग तीन महिने सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहिल्यास नगरसेवक पद रद्द करण्याची तरतूद महापालिका अधिनियमात आहे. या पार्श्वभूमीवर, पद रद्द होण्याची शक्यता टाळण्यासाठीच न्यायालयीन परवानगी घेऊन ऑनलाइन उपस्थिती लावल्याची चर्चा रंगली आहे.