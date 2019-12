विजेचा वेग अन चित्त्याची चपळाई, टीम पेनच्या ‘धोनी स्टाईल’ स्टंपिंगचा व्हिडीओ व्हायरल

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि यष्टीरक्षक महेंद्रसिंह धोनी हा चपळाईने यष्टीरक्षण करण्यासाठी ओळखला जातो. डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच धोनी यष्ट्या उडवतो आणि खेळाडूला पवेलियानचा रस्ता दाखवतो. असाच काहीसा प्रकार ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड संघात मेलबर्नच्या मैदानावर सुरू असणाऱ्या बॉक्सिंग डे कसोटीच्या चौथा दिवशी घडला. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार आणि यष्टीरक्षक टीम पेन याने विजेच्या वेग अन् चित्त्याच्या चपळाईने ‘धोनी स्टाईल’ यष्टीरक्षण केले. यानंतर याचा व्हिडीओ आय़सीसीने ट्वीट केला आणि हा व्हिडीओ क्षणात प्रचंड व्हायरल झाला.

बॉक्सिंग डे कसोटीमध्ये ऑस्ट्रेलियाने न्यूझीलंडसमोर विजयासाठी 488 धावांचे आव्हान ठेवले आहे. न्यूझीलंडने सुरुवातीचे 3 फलंदाज अवघ्या 35 धावांमध्ये गमावले. यानंतर हेन्री निकोल्स फलंदाजीला आला आणि त्याने टॉम ब्लंडेल याच्यासोबत न्यूझीलंडचा डाव सारवला. मात्र डावाच्या तिसाव्या षटकामध्ये फिरकी गोलंदाज नाथन लायनच्या गोलंदाजीवर तो फसला आणि टीम पेन याने चफळाईने त्याला यष्टीचित केले. टीम पेनची चपाळाई पाहून नेटकऱ्यांना धोनीची आठवण झाली.

Sharp work from the skipper to send back Henry Nicholls

Australia are six wickets away from a win. #AUSvNZpic.twitter.com/0mOvRP6vlY

— ICC (@ICC) December 29, 2019