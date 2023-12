AUS vs PAK – लायनची डरकाळी, पाकिस्तानची उडाली भंबेरी; ऑस्ट्रेलियाचा 360 धावांनी दणदणीत विजय

पर्थच्या मैदानात रंगलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात यजमान ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला आहे. विजयासाठी 450 धावांचे आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या पाकिस्तानचा संपूर्ण डाव अवघ्या 89 धावांमध्ये आटोपला आणि ऑस्ट्रेलियाने 360 धावांनी बलाढ्य विजय मिळवला.

ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे फिरकीपटू नाथन लायन याने कसोटी क्रिकेटमध्ये 500 विकेट्सचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याने पहिल्या डावात 3, तर दुसऱ्या डावात 2 अशा पाच विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून 500 विकेट्सचा टप्पा ओलांडणारा लायन तिसरा गोलंदाज ठरला आहे. याआधी शेन वॉर्न (708 विकेट्स) आणि ग्लेन मेकग्रा (563 विकेट्स) यांनी अशी कामगिरी केलेली आहे.

