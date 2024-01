AUS vs WI – हिंदुस्थाननंतर विंडीजकडून कांगारुंचे गर्वहरण, गाबा कसोटी 8 धावांनी जिंकत इतिहास रचला

तीन वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानने गाबा कसोटीमध्ये विजय मिळवत ऑस्ट्रेलियाचे गर्वहरण केले होते. आता त्यात मैदानात ऑस्ट्रेलियाला वेस्ट इंडिजकडूनही पराभव स्वीकारावा लागला आहे. गाबा कसोटीत 8 धावांनी विजय मिळवत वेस्ट इंडिजने इतिहास रचला असून मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सोडवण्याचा कारनामा केला. तसेच वेस्ट इंडिजच्या संघाने तब्बल 27 वर्षांनी ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजय साजरा केला.

Almost 27 years since a Test victory in Australia! What a finish!👏🏿 #AUSvWI #MenInMaroon pic.twitter.com/5tVMIjLt1l

पहिल्या डावात वेस्ट इंडिजने 311 धावा उभारल्या होत्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 289 धावांमध्ये गुंडाळत पाहुण्या संघाने 22 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवली होती. त्यानंतर विंडीजने दुसऱ्या डावात 193 धावा करत यजमान संघापुढे विजयासाठी 216 धावांचे आव्हान ठेवले. मात्र ऑस्ट्रेलियाचा डाव 207 धावांमध्ये आटोपला आणि विंडीजने ऐतिहासिक विजय मिळवला.

विंडीजकडून वेगवान गोलंदाज शामर जोसेफ याने सर्वाधिक 7 विकेट्स घेतल्या, तर अल्झारी जोसेफने 2 आणि जस्तीन ग्रिव्हजने 1 विकेट घेत त्याला उत्तम साथ दिली. शामर जोसेफने पहिल्या डावातही एक विकेट घेतली होती. दोन्ही डावात 8 विकेट घेत संघाला विजय मिळवून देणाऱ्या जोसेफला सामनावीर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.

🎙️ “The West Indies have created the most amazing thing here in the world of cricket.”#WTC25| #AUSvWI 📝: https://t.co/NejxA1uZAr pic.twitter.com/iwNjAPxiqv

