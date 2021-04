रिकी पॉण्टिंगचा विक्रम ध्वस्त, ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाचा सलग 22 विजयांचा विश्वविक्रम

पहिल्या एक दिवसीय लढतीत ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाने न्यूझीलंडला 6 विकेट्सने मात दिली. न्यूझीलंडने विजयासाठी दिलेले 213 धावांचे आव्हान 38.3 षटकात, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण करत ऑस्ट्रेलियाने तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. या विजयासह ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाने सलग 22 एक दिवसीय सामन्यांमध्ये विजयाची नोंद करत क्रिकेटमध्ये नवा विश्वविक्रम नोंदवला.

रविवारी खेळल्या गेलेल्या या लढतीत न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी केली. ऑस्ट्रेलियाच्या धारधार गोलंदाजीपुढे न्यूझीलंडचा महिला संघ 48.5 षटकांमध्ये 212 धावांत गारद झाला. ऑस्ट्रेलियाकडून मेगन शूट हिने सर्वाधिक 4, तर निकोला कॅरीने 3 बळी घेतले.

न्यूझीलंडने दिलेले 213 धावांचे आव्हान ऑस्ट्रेलियाने लिलया पार केले. ऑस्ट्रेलियाकडून एलिया हिली (65), एलिस पेरी (56) आणि अॅश्ले गार्डनर ( नाबाद 53) या तीन खेळाडूंनी अर्धशतकीय खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला.

Six-wicket win ✅

ODI world record ✅

A good day at the office for @AusWomenCricket to kick-start the Rose Bowl series.#NZvAUS https://t.co/KCSyAd8n0w

— ICC (@ICC) April 4, 2021