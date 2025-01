टीम इंडिया व ऑस्ट्रेलियात झालेल्या पाचव्या कसोटी सामन्याचा निकाल तिसऱ्या दिवशीच आला. ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाला धूळ चारत पाचवा कसोटी सामना जिंकत बॉर्डर- गावस्कर ट्रॉफी देखील पटकावली आहे. ही मालिका 3-1 ने जिंकत ऑस्ट्रेलिया WTC फायनलसाठी पात्र ठरली आहे.

#BorderGavaskarTrophy | Australia (181 & 162/4) beat India (185 & 157) by 6 wickets in the 5th test in Melbourne.

Australia won the 5-match Border Gavaskar Trophy Series 3-1.

(Pic: ICC) pic.twitter.com/d35rkK30fz

