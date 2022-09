ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार अ‍ॅरॉन फिंच याने वन डे क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. शनिवारी सकाळी साडे दहा वाजता (हिंदुस्थानी वेळेनुसार पहाटे पाच वाजता) प्रसारमाध्यांना संबोधित करताना त्याने ही घोषणा केली आहे. रविवारी केर्न्समध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध तो आपला अखेरचा वन डे खेळण्यासाठी मैदानात उतरेल. वन डे क्रिकेटला फिंचने अलविदा केले असले तरी टी-20 क्रिकेटमध्ये मात्र तो खेळत राहणार आहे.

अ‍ॅरॉन फिंच हा ऑस्ट्रेलियाच्या वन डे आणि टी-20 संघाचा कर्णधार आहे. त्याच्याच नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने 2021 मध्ये टी-20 वर्ल्डकप जिंकला होता. अंतिम लढतीत न्यूझीलंडचा पराभव करत ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्डकपवर नाव कोरले होते. मात्र आता फिंचने वन डे क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली असून उद्या तो आपला अखेरचा सामना खेळेल.

दरम्यान, फिंच गेल्या काही काळापासून खराब फॉर्ममध्ये आहे. यावर्षी त्याने 13 वन डे लढतीत 13 च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत. या दरम्यान तो 5 वेळा शून्यावर बाद झाला. न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या वन डे मालिकेतीलव दुसऱ्या लढतीतही त्याला भोपळा फोडता आला नाही. यासह एका कॅलेंडर इयरमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारा ऑस्ट्रेलियन कर्णधार होण्याचा लाजिरवाणा विक्रम त्याच्या नावावर जमा झाला आहे.

क्रिकेट कारकिर्द

फिंचच्या कारकिर्दीबाबत बोलायचे झाल्यास त्याने 5 कसोटी, 145 वन डे आणि 92 टी-20 सामने खेळले आहेत. कसोटीत त्याला विशेष चमक दाखवता आली नाही. क्रिकेटच्या या स्वरुपात त्याच्या नावावर 278 धावांची नोंद आहे. वन डे मध्ये त्याने 17 शतक आणि 30 अर्धशतकांसह 5401 धावा केल्या असून टी-20मध्ये 2 शतक आणि 17 अर्धशतकांसह 2855 धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्येही त्याने 92 लढतीत 2091 धावा केल्या आहेत.

