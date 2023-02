रेस्टॉरेण्टमध्ये खायला गेला करोडपती, महिला वेटरला दिली एवढ्या लाखांची टिप

ऑस्ट्रेलियातील एका महिला वेटरचे नशीबच चमकले आहे. रेस्टॉरेण्टमध्ये जेवायला आलेल्या करोडपती तरुणाने त्या महिला वेटरला लाखो रुपयांची टीप दिली आहे. विश्वास बसत नसेल पण ही गोष्ट खरी आहे. या महिला वेटरला 8 लाख रुपये टीप मिळाली आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न शहरात ही घटना घडली आहे. मेलबर्न शहरातील रेस्टॉरेण्टमध्ये काम करणाऱ्या लॉरेनने 7 News सोबत बातचीत केली असता तिने माहिती शेअर केली. लॉरेनने सांगितले की, मला अजूनही या गोष्टीवर विश्वास बसत नाहीय की मला लाखो रुपये टीप मिळाली आहे. लॉरेन ही विद्यापिठाची विद्यार्थीनी आहे. लॉरेनने टीप दिलेले बिल अद्यापही सांभाळून ठेवले होते. बिलामध्ये दिसत आहे की 42 हजार रुपयांचे जेवण जेवला होता 8 लाख रुपयांहून अधिक रुपयांची टीप दिली आहे.

लॉरेनने 8 लाख रुपयांच्या टीपबाबत बोलताना सांगितले की, रेस्टॉरेण्टमध्ये शनिवारी चार लोकांना जेवण सर्व्ह करत होती. त्य़ा लोकांचे 42 हजार रूपये बील झाले. यामधील एका व्यक्तीने 8 लाख रुपये टीप म्हणून दिले. रेस्टॉरेण्टमध्ये उपस्थित एक आणखी महिला वेटर चार्लोट क्रो ने सांगितले की, लॉरेन माझ्याजवळ आली आणि रडायला लागली. ती विचारत होती मी काय करु? माझ्याकडून काही चूक तर नाही ना झाली. लॉरेनने 8 लाख रुपयांची टीपबाबत रेस्टॉरेण्ट मॅनेजरला सांगितले. लॉरेनने मॅनेजरला विचारले की ही टीप घेण्याची परवानगी आहे का? लॉरेनने 7 News शी बोलताना सांगितले की, एवढी मोठी टीप मिळाल्यानंतर ती प्रचंड खुश आहे. तिला खूप छान वाटत आहे.

A Melbourne waitress is toasting the tip of a lifetime, thanks to a very satisfied lunchtime customer. He left a $10,000 tip, bringing staff to tears. https://t.co/5G3bwCVtNb #7NEWS pic.twitter.com/fy5QJTCE2I

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) February 20, 2023