पर्थ कसोटीत हिंदुस्थानची घसरगुंडी; दुसरा दिवस संपुष्टात, सामन्यावर ऑस्ट्रेलियाची मजबूत पकड

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थानी महिलांचा ऑस्ट्रेलिया दौरा सुरू असून या दौऱ्यातील कसोटी मालिकेतील एकमेव कसोटी सामना पर्थमध्ये खेळला जात आहे. या सामन्यातील दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपुष्टात आला असून टीम इंडिया पराभवाच्या छायेत गेल्याच चित्र आहे. टीम इंडियाने पहिल्या डावात 198 धावा केल्या होत्या. तर ऑस्ट्रेलियाने आपल्या पहिल्या डावात 323 धावा करत सामन्यावर मजबूत पकड निर्माण केली आहे.

सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी एलिस पेरी आणि सदरलँड यांनी 128 धावांची दमदार भागिदारी करत संघाची धावसंख्या 300 पार नेली. एलिस पेरीने 76 धावा केल्या आणि सरलँडने 129 धावांची दमदार खेळी केली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात सर्वबाद 323 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली. पहिल्या दोन षटकांमध्ये टीम इंडियाची सलामीची जोडी बाद झाली. त्यानंतर पहिल्या डावात अर्धशतक ठोकणारी जेमिमा अवघ्या 14 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर एकामागेएक विकेट पडत गेल्या. प्रतिका रावल एकटीने खिंड लढवत संघाचा डाव सावरण्याच्या प्रयत्नात आहे. तिने 84 चेंडूंचा सामना 6 चौकारांच्या मदतीने नाबाद 43 धावा केल्या आहेत. परंतू तिला इतर फलंदाजांची साथ मिळाली नाही. त्यामुळे टीम इंडियाने दिवसाअखेर 6 विकेट गमावत 105 धावा केल्या आहेत.

टीम इंडिया अजूनही 20 धावांनी पिछाडीवर आहे. ऑस्ट्रेलियाला एक डाव राखून विजय मिळवण्यासाठी टीम इंडियाला 20 धावांच्या आत रोखावं लागणार आहे. दुसऱ्या दिवसा अखेर ऑस्ट्रेलियाच्या लुसी हॅमिल्टनने सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. तर शतकवीर सदरलँडने 2 आणि ब्राउनने एक विकेट घेतली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दापोलीत आरोग्य सेविकेला मारहाण; आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणी

Ratnagiri News – मुंबई-गोवा महामार्गावरील डायव्हर्जनमुळे अपघातांची मालिका; योग्य उपाययोजनांची मागणी

IND Vs NZ Final – हृदय तोडावं लागलं तरी चालेल… न्यूझीलंडच्या कर्णधाराच टीम इंडियाला सुचक इशारा

लग्न झालं आणि पठ्ठ्या 24 तासांत मैदानात उतरला, अर्जुन तेंडुलकरचा व्हिडीओ चर्चेत

जागतिक महिला दिन विशेष: करिअर आणि कुटुंब; ‘सुपरवूमन’ने असा साधावा समतोल!

Photo – सुहाना खानच्या ग्लॅमरस फोटोंनी चाहत्यांचे वेधले लक्ष

IND Vs NZ Final – ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ म्हटलं की धाकधुक वाढते! या मैदानावर हिंदुस्थानचा रेकॉर्ड इतका खराब आहे का?

जींदमध्ये रंगाच्या कारखान्याला भीषण आग; 4 महिला कामगारांचा मृत्यू, 13 जण गंभीर जखमी

crime news new

Ratnagiri crime news – मिऱ्या येथे पूर्ववैमनस्यातून मच्छिमारावर 9 वेळा सपासप वार; परिसरात तणावपूर्ण वातावरण