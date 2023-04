रतन टाटा यांना ऑस्ट्रेलियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, राजदूताने ट्विटरद्वारे दिली माहिती

हिंदुस्थानी उद्योजक रतन टाटा यांना ऑस्ट्रेलियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियाने सन्मानित करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे राजदूत बॅरी ओ फॅरेल यांनी शनिवारी ट्विटरवर ही माहिती दिली. रतन टाटा हे केवळ हिंदुस्थानातील दिग्गज उद्योगपती नाहीत, तर त्यांच्या योगदानाचा ऑस्ट्रेलियावरही मोठा प्रभाव पडणार आहे, असेही त्यांनी ट्विटरद्वारे म्हटले आहे.

रतन टाटा यांचे ऑस्ट्रेलिया-भारत द्विपक्षीय संबंध, विशेषत: व्यापार, गुंतवणूक आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील त्यांच्या सेवांसाठी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियाच्या जनरल डिव्हिजनमध्ये मानद अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

ऑस्ट्रेलियन राजदूत बॅरी ओ’ फॅरेल यांनी शनिवारी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून ट्विट केले की, रतन टाटा हे केवळ हिंदुस्थानातील दिग्गज उद्योगपती नाहीत, तर त्यांच्या योगदानाचा ऑस्ट्रेलियावरही मोठा प्रभाव पडणार आहे. त्यांनी लिहिले, ‘ऑस्ट्रेलिया-हिंदुस्थान संबंधांबद्दलच्या त्यांच्या दीर्घकालीन बांधिलकीबद्दल रतन टाटा यांना ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (AO) सन्मान प्रदान करताना आनंद होत आहे.’

फॅरेलने आपल्या ट्विटमध्ये रतन टाटा यांचा सन्मान करणारा एक फोटोही शेअर केला आहे. त्यांच्या या ट्विटवर यूजर्स सतत प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. त्यांचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. एका युजरने रतन टाटा यांना लिविंग लीजेंड, असे संबोधित केले आहे, तर दुसरा त्यांना महान प्रेरणास्थान म्हणत आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन हेदेखील रतन टाटा यांच्यासोबत हिंदुस्थानातील ऑस्ट्रेलियन राजदूताने शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये दिसत आहेत.

Ratan Tata is a titan of biz, industry & philanthropy not just in 🇮🇳, but his contributions have also made a significant impact in 🇦🇺. Delighted to confer Order of Australia (AO) honour to @RNTata2000 in recognition of his longstanding commitment to the 🇦🇺🇮🇳relationship. @ausgov pic.twitter.com/N7e05sWzpV

— Barry O’Farrell AO (@AusHCIndia) April 22, 2023