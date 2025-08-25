भाडं नाही दिलं म्हणून रिक्षाचालकाने तरुणाला चोपलं, व्हिडीओ व्हायरल

सामना ऑनलाईन
|

एका तरुणाने रिक्षाचं भाडं नाही दिलं, म्हणून रिक्षाचालकाने या तरुणाला जबर मारहाण केली. या घटनेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून मुंबई पोलिसांनी या घटनेची दखल घेतली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार एका तरुण रिक्षातून प्रवास करत होता. पण प्रवासात त्याचे पैसे हरवले. रिक्षातून उतरल्यावर या तरुणाने आपले पैसे हरवल्याचे सांगितले. पण चालक या तरुणावर चांगलाच चिडला आणि त्याने तरुणाच्या कानशिलात लगावली. हा तरुण रिक्षा चालकाच्या पाया पडत होता पण चालकाने तरी त्याचा कानाखाली मारली. दरम्यान या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून पोलिसांनी या घटनेची दखल घेतली आहे. आरोपीला शोधून त्याच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी नेटकऱ्यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Attack on Gaza – इस्रायलचा गाझातील रुग्णालयावर हल्ला, 3 पत्रकारांसह 15 जणांचा मृत्यू

पंतप्रधान मोदींची पदवी सार्वजनिक केली जाणार नाही, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 26 लाख महिला अपात्र, सरकार करणार कारवाई

सुदर्शन रेड्डींबद्दलचे अमित शहांचे विधान दुर्दैवी, 18 निवृत्त न्यायाधीशांनीही नोंदवला आक्षेप

गुन्हेगारांना आपल्या पक्षात घेतलेल्या मंत्री किंवा पंतप्रधानांनीही आपले पद सोडावे का? अरविंद केजरीवाल यांचा अमित शहा यांना सवाल

सामनाच्या दणक्याने ठाणे महापालिका ताळ्यावर; ‘गडकरी’त हिंदीतल्या ‘निकास’ला बाहेर चा रस्ता

पाकिस्तानी महिलेचे नाव मतदार यादीत, बिहारमधील धक्कादायक घटना

तुम्हाला अभ्यासच करायचा असेल तर आमचा नाईलाज, सरकारला दोन दिवसांचा वेळ देतोय; मनोज जरांगे यांचा इशारा

लाडकी बहीण योजनेचे बोगस अर्ज स्विकारलेच कसे गेले? रोहित पवार यांचा सवाल