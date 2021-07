हिंदुस्थानात लवकरच लॉन्च होणार Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिळणार ‘हे’ जबरदस्त फीचर्स

ओला लवकरच आपली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर हिंदुस्थानी बाजारात लॉन्च करणार आहे. अलीकडेच कंपनीचे को-फाऊंडर भाविश अग्रवाल यांनी या नवीन स्कूटरचा टिझर सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या स्कूटरचा टिझर शेअर करताना अग्रवाल यांनी स्कूटरमध्ये मिळणाऱ्या फीचर्सबद्दलही ट्विट करून माहिती दिली आहे.

ओलाची ही इलेक्ट्रिक स्कूटर Etergo Appscooter वर आधारित असेल. जे Etergo कंपनीने सादर केलेले इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे. ही स्कूटर नेदरलँडमधील स्टार्ट-अप कंपनीने बनवली आहे. ही कंपनी आता ओलाने खरेदी केली आहे. Etergo प्लॅटफॉर्मचा हिंदुस्थानात Ola स्कूटर बनवण्यासाठी वापर करण्यात आला आहे. या स्कूटरकडून चांगली ड्रायव्हिंग रेंज आणि उत्कृष्ट कामगिरी अपेक्षित केली जात आहे. ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरला अ‍ॅलॉय व्हील्ससह डिजिटल इंस्ट्रमेंट कन्सोल मिळेल, असे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर यात रिमूवेबल लिथियम-आयन बॅटरी, क्लाऊड कनेक्टिव्हिटी सारखे फीचर्स देखील दिले जाऊ शकते.

दरम्यान कंपनीने अद्याप ओला ई-स्कूटरच्या राइडिंग रेंज, चार्जिंग टाईम, इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन, बॅटरी सेट अप इत्यादींबद्दल कोणतीही माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही आहे. असे असले तरी ही इलेक्ट्रिक स्कूटर एकदा संपूर्ण चार्ज झाल्यावर 150 किमीपर्यंत धावू शकेल असे बोलले जात आहे. कंपनी लवकरच हिंदुस्थानी बाजारात ही स्कूटर लॉन्च करू शकते.

Got these crazy ads from the marketing team ‍♂️. Don’t know what they were thinking, hopeless fellows ! Giving up on these guys. Can you all help me with some ideas, I have a launch coming up soon! @OlaElectric pic.twitter.com/fXw2ZNsdma

— Bhavish Aggarwal (@bhash) July 10, 2021