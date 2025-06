Axiom 4 – शुभांशु शुक्ला इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवर पोहोचले, ड्रॅगन कॅप्सूलचे यशस्वी डॉकिंग

नासाच्या ऑक्सिऑम 4 मोहिमेअंतर्गत अवकाशात झेपावलेले ‘फाल्कन-9’ हे रॉकेट आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनवर पोहोचले असून ड्रॅगन कॅप्सूलचे यशस्वी डॉकिंग करण्यात झाले आहे. 28 तासांच्या प्रवासानंतर गुरुवारी सायंकाळी 4 वाजून 3 मिनिटांनी कॅप्सूल डॉक करण्यात आले. नासाच्या या मोहिमेअंतर्गत हिंदुस्थानी हवाई दलाचे ग्रृप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांनी अंतराळात पोहोचून इतिहास घडवला आहे.

#Ax4‘s @SpaceX Dragon spacecraft docked with the @Space_Station at 6:31am ET (1031 UTC). Next, the mission crew and our NASA astronauts will prepare to open the hatches. pic.twitter.com/Qj1sgy7RzC

— NASA (@NASA) June 26, 2025