हिंदुस्थानी अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांना अंतराळात नेण्यासाठीची मोहीम पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. अ‍ॅक्सिओम प्रक्षेपण रॉकेटमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळल्याने त्याच्या दुरुस्तीसाठी ही मोहीम पुढे ढकलण्यात आली आहे. स्पेसएक्सने फाल्कन 9 रॉकेटमधील तांत्रिक बिघाड असल्याचे सांगितले, त्यामुळे ही मोहीम पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अ‍ॅक्सिओम-4 मोहिमेचे प्रक्षेपण बुधवारी पाचव्यांदा पुढे ढकलण्यात आले आहे. प्रक्षेपणाची नवीन तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.

उद्याच्या अ‍ॅक्स-4 च्या फाल्कन 9 लाँचपासून @Space_Station वर थांबवण्यात आहे. त्यामुळे स्पेसएक्स टीमना पोस्ट स्टॅटिक फायर बूस्टर तपासणी दरम्यान आढळलेल्या LOx गळतीची दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ मिळेल. आवश्यक ती सर्व दुरुस्ती झाल्यानंतर आम्ही नवीन प्रक्षेपण तारीख जाहीर करू करू, अशी माहिती देण्यात आली आहे. ही मोहीम अ‍ॅक्सिओम स्पेस इंक, नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (नासा) आणि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) यांनी संयुक्तपणे हाती घेतली आहे. चाचणी रॉकेटमध्ये ऑक्सिजन गळती आढळून आली. त्यामुळे मोहीम पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Postponement of Axiom 04 mission slated for launch on 11th June 2025 for sending first Indian Gaganyatri to ISS.

As part of launch vehicle preparation to validate the performance of booster stage of Falcon 9 launch vehicle, seven second of hot test was carried out on the launch…

— ISRO (@isro) June 11, 2025