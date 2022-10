IND vs PAK एकीकडे विजय पाहण्यासाठी विमान थांबवले, दुसरीकडे लोकांनी शॉपिंगला लावला ब्रेक

रविवारी कोहलीच्या विराट खेळीने टीम इंडियाने टी-20 विश्वचषकाच्या सलामीलाच पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय मिळवला. त्यानंतर अनेकांचे भन्नाट किस्से सोशल साईट्सवर व्हायरल होत आहेत. बॉलीवूड अभिनेता आयुष्यमान खुराना याने असाच भन्नाट किस्सा समाजमाध्यमावर शेअर केला आहे. तो म्हणतो, हिंदुस्थान विरुद्ध पाकिस्तान सामना मोबाईलवर पाहण्यासाठी त्याने चक्क विमान थांबवले होते. ही गोष्ट माझ्या येणाऱया पिढीसाठी आहे. मुंबई-चंदिगढ विमानाचे उड्डाण करण्यापूर्वी मी विमानात शेवटच्या दोन ओव्हर पाहिल्या. विमानातला प्रत्येक प्रवासी मोबाईलवर सामाना पाहत होता. तेवढय़ात क्रिकेटवेडय़ा पायलटने विमानाचे उड्डाण 5 मिनिटे उशिराने होणार असल्याचे सांगितले.

This story is for my future generations. I watched the final two overs inside the Mumbai-Chandigarh flight just before taking off with the passengers glued to their cell phones. I’m sure the cricket fanatic pilot delayed it deliberately by 5 mins, and nobody was complaining. 1/2

