ICC Ranking कोहलीला धक्का, बाबर आझमची जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर झेप

टीम इंडियाचा कर्णधार विराट कोहलीला पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमने मोठा धक्का दिला आहे. आयसीसीच्या ताज्या क्रमवारीमध्ये बाबर आझमने विराट कोहलीला खाली खेचत पहिल्या स्थानावर झेप घेतली आहे.

आयसीसीने बुधवारी एक दिवसीय क्रिकेटमधील आघाडीच्या फलंदाजांची क्रमवारी जाहीर केली. यात बाबर आझम 865 अंकांसह पहिल्या स्थानावर विराजमान झाला असून विराट कोहली 857 अंकांसह दुसऱ्या स्थानावर फेकला गेला आहे. टीम इंडियाचा उपकर्णधार रोहित शर्मा तिसऱ्या स्थानावर आहे.

The Pakistan captain has overtaken Virat Kohli to become the No.1 batsman in the latest @MRFWorldwide ICC men’s ODI rankings pic.twitter.com/krxoKRDsSY

— ICC (@ICC) April 14, 2021