खराब कामगिरीनंतर पाकिस्तान संघ मायदेशी, बाबर आझम विमानतळावर दिसताच चाहत्यांची अशी प्रतिक्रिया, पाहा व्हिडिओ

विश्वचषक 2023 मधील पाकिस्तानचे आव्हान संपुष्टात आले आहे. यानंतर पाकिस्तान संघ मायदेशी परतला आहे. यावेळी त्यांचे स्वागत करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दरम्यान बाबर आझम निराशाजनक कामगिरीनंतर लाहोरला परतला आहे. विमानतळावर अनेक त्याचे चाहते त्याच्यासोबत फोटो घेताना दिसले. यावेळीचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

पाकिस्तानी क्रिकेट चाहत्यांच्या हाती निराशा पडली आहे. गतविजेत्या इंग्लंडने प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्सवरील त्यांच्या अंतिम गट सामन्यात बाबरच्या संघाचा 93 धावांनी पराभव केला आहे. यामुळे आयसीसी विश्वचषक स्पर्धेच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रगती करण्यात पाकिस्तानचे सलग दुसरे अपयश ठरले आणि गुणतालिकेत पाचवे स्थान पटकावले आहे. निराश बाबर आझमचे लाहोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन झाल्यावर त्याचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी वेढलेल्या बाबरने त्याच्या चाहत्यांना हात दाखवला. त्याच्या कुटुंबीयांनी आणि चाहत्यांनी केलेल्या स्वागताने कर्णधाराला पाठिंबा मिळाल्याचे पहायला मिळाले.

Criticise him online but when you meet him, you’ll chase him around for a picture .

Such is his aura ❤️.

King Babar Azam recieves a warm welcome at the airport .#BabarAzam #PakistanCricketpic.twitter.com/CJ6tnkOsS9

