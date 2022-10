वांद्रे-वरळी सी लिंकवर चार गाड्या एकमेकांना धडकल्या, 5 जणांचा मृत्यू

मुंबई येथील वांद्रे-वरळी सी लिंक पुलावर बुधवारी एक भीषण अपघात झाला. एक रुग्णवाहिका आणि चार गाड्या एकमेकांना धडकल्याने 10 जण जखमी झाले. या दहाजणांपैकी पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे.

आजतक या वृत्तसंकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार, बुधवारी पहाटे 3 वाजता वांद्रे ते वरळी दरम्यान असलेल्या सागरी सेतूवर हा अपघात झाला. त्यापूर्वी एका गाडीचा अपघात झाल्याने त्यातील जखमींना रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका बोलवली गेली होती. तिथे जखमींना रुग्णवाहिकेत ठेवण्याचं काम सुरू असतानाच आणखी तीन गाड्या येऊन त्याच ठिकाणी धडकल्या.

Maharashtra | 10 people got injured in a collision between four cars and an ambulance on Mumbai’s Bandra Worli Sea Link pic.twitter.com/7ihc7xnZv5

या अपघातात एकूण 10 जण जखमी झाले होते. त्यापैकी पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली वाहिली असून त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सहवेदना व्यक्त केली आहे. जे लोक या अपघाता जखमी झाले आहेत, त्यांच्या उत्तम प्रकृतीची कामनाही त्यांनी आपल्या ट्वीटमधून केली आहे.

Pained by the loss of lives due to an accident on the Bandra-Worli Sea Link in Mumbai. Condolences to the bereaved families. I hope that those who have been injured have a speedy recovery: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) October 5, 2022