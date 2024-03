ढाकामध्ये इमारतीला भीषण आग, 44 जणांचा मृत्यू तर 70 जणांची केली सुखरुप सुटका

बांग्लादेशची राजधानी ढाकामध्ये गुरुवारी रात्री भीषण आग लागली आहे. येथील बेली रोडजवळील सहा मजली शॉपिंग मॉलमध्ये लागलेल्या आगीत 44 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. तर 20 हून अधिक लोकं जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाने शर्थीच्या प्रयत्नाने तब्बल 70 जणांचे प्राण वाचवले असून त्यापैकी 42 जण बेशुद्धावस्थेत सापडले आहेत.

ढाकाचे आरोग्यमंत्री सामंत लाल सेन ढाका-8 चे आमदार एएफएम बहाउद्दीन नसीम आणि वरिष्ठ कायदा अंमलबजावणी अधिकारी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले होते. साधारण मध्यरात्री 2च्या सुमाराल ही घटना घडली आहे. सेन यांनी ढाका मेडीकल कॉ़लेजमध्ये 33 मृतदेह आणि शेख हसीना नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बर्न अॅण्ड प्लास्टिक सर्जरी मध्ये 10 अतिरिक्त मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. तर पोलीस महानिरीक्षकांनी केंद्रिय पोलीस रुग्णालयात आणखी एकाचा मृत्यूच्या बातमीला दुजोरा दिला. ज्यामुळे मृत्यूचा आकडा 44वर पोहोचला.

VIDEO | A massive fire that ripped through a seven-storey commercial building in #Bangladesh‘s capital #Dhaka overnight has killed at least 44 people and injured 22 others.

The fire that broke out on Thursday night engulfed the Green Cozy Cottage building in the capital’s Baily… pic.twitter.com/qy9k8SEcMd

— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2024