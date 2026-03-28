IPL 2026 – बांगलादेश सरकारचा यू टर्न, IPL सामन्यांच्या प्रक्षेपणावरील बंदी उठवली

बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहेत. हिंदुस्थाप्रती असलेला कडवटपणा जो विशेषतः गेल्या दीड वर्षापासून टिकून होता, तो आता कमी होत असल्याचे दिसत आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि हे साध्य करण्यासाठी बांगलादेश सरकार ‘क्रिकेट डिप्लोमसी’चा अवलंब करत आहे.
आयपीएलचा १९वा हंगाम शनिवार, २८ मार्च रोजी सुरू होत आहे आणि त्याच दिवशी बांगलादेश सरकारने देशात जगातील सर्वात लोकप्रिय टी२० लीगच्या प्रसारणाला पुन्हा परवानगी दिली आहे. यामुळे बांगलादेशातील लाखो आयपीएल चाहत्यांना पुन्हा एकदा लीगचा आनंद घेता येईल. हा निर्णय पुढील आयपीएल हंगामासाठी बांगलादेशी खेळाडूंच्या पुनरागमनाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणूनही पाहिला जाऊ शकतो. बांगलादेश सरकारने आता आयपीएल २०२६ च्या प्रसारणावरील बंदी उठवण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
अलीकडील निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या नवीन सरकारने घेतलेला हा निर्णय, हिंदुस्थान आणि बांगलादेश यांच्यातील खालावलेले संबंध सुधारण्यासाठी उचललेल्या पावलांपैकी एक आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये, जेव्हा बीसीसीआयच्या सांगण्यावरून कोलकाता नाईट रायडर्सने बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला आपल्या संघातून मुक्त केले होते, तेव्हा मोठा गदारोळ झाला होता. त्यावेळी बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार होते आणि क्रीडा मंत्र्यांपासून ते प्रसारण मंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी भारताच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. या काळात बांगलादेश संघ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला, ज्यामुळे आयपीएलच्या प्रसारणावरही बंदी घालण्यात आली.
बांगलादेश सरकारचे नवीन माहिती आणि प्रसारण मंत्री, झहीर उद्दीन स्वपन यांनी आयपीएलच्या प्रसारणावर कोणतीही बंदी नसल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, जर कोणत्याही प्रसारण कंपनीने किंवा वाहिनीने आयपीएल प्रसारणासाठी त्यांच्याकडे अर्ज केला, तर ते त्याला रोखणार नाहीत, कारण सरकारला क्रीडा आणि राजकारण एकत्र मिसळायचे नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, जर आयपीएलचे अधिकृत प्रसारक, स्टार स्पोर्ट्स, यांना बांगलादेशमध्ये लीगचे प्रसारण करायचे असेल, तर ते तसे करू शकतात, परंतु त्यांचे सरकार कोणावरही सक्ती किंवा दबाव आणणार नाही.