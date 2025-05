हिंदुस्थान-पाकिस्तान शस्त्रसंधीवर बांगलादेशची पहिली प्रतिक्रिया, मोदींचा उल्लेख करत मोहम्मद युनूस म्हणाले…

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतर हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये शनिवारी शस्त्रसंधीवर एकमत झाले. हिंदुस्थानचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली. हिंदुस्थान-पाकिस्तानच्या या भूमिकेचे जगभरातील नेत्यांची स्वागत केले. आता यावर बांग्लादेशच्या अंतरिम सराकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. युनूस यांनी आपल्या एक्स (आधीचे ट्विटर) अकाऊंटवर याबाबत पोस्ट लिहिली आहे.

हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी तत्काळ शस्रसंधींवर एकमत दर्शवल्याबद्दल आणि चर्चेबद्दल मी त्यांचे मनापासून कौतुक करतो. हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये प्रभावीपणे मध्यस्थी केल्याबद्दल मी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचेही कौतुक करतो, अशी पोस्ट मोहम्मद युनूस यांनी केली आहे.

I most sincerely commend Prime Minister Shri Narendra Modi of India and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan for agreeing to a ceasefire with immediate effect and to engage in talks. I would also like to express my deep appreciation to President Trump and Secretary of State…

