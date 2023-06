बांगलादेशचा ‘भीमपराक्रम’, 112 वर्षांपूर्वीचा विक्रम ध्वस्त; अफगाणिस्तानवर 546 धावांनी बलाढ्य विजय

बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान संघात शेरे बांगला मैदानावर एकमेव कसोटी सामना खेळला गेला. या लढतीत यजमान बांगलादेशने पाहुण्यांचा तब्बल 546 धावांनी पराभव करत कसोटी क्रिकेटमध्ये नव्या विक्रमाची नोंद केली. 21व्या शतकातील सर्वात मोठा विजय बांगलादेशने मिळवला आहे.

दोन्ही उभय संघांमध्ये 14 जूनपासून सुरू झालेल्या लढतीत प्रथम फलंदाजी करताना बांगलादेशने पहिल्या डावात नजमुल हुसेन शांतो याच्या शतकी खेळीच्या बळावर 382 धावा केल्या. पहिल्या डावात अफगाणिस्तानकडून निजात मसूदने सर्वाधिक 5 विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर बांगलादेशने दमदार गोलंदाजी करत अफगाणिस्तानचा पहिला डाव 146 धावांमध्ये गुंडाळला आणि मोठी आघाडी घेतली.

दुसऱ्या डावात शांतो आणि मोममूलच्या शतकी खेळीनंतर बांगलादेशने 425 धावांवर डाव घोषित करत अफगाणिस्तानसमोर विजयासाठी 662 धावांचे आव्हान ठेवले. या आव्हानाचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानची त्रेधातिरपीट उडाली. शौरीफूल इस्लाम (3 बळी) आणि तस्कीन अहमद (4 बळी) यांच्या धारधार गोलंदाजीपुढे अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांनी नांग्या टाकल्या आणि पाहुण्यांचा संघ अवघ्या 115 धावांमध्ये गारद झाला.

