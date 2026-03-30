एप्रिलमध्ये बँका 14 दिवस बंद राहणार; जाणून घ्या सुट्ट्यांची माहिती…

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सुट्ट्यांच्या दिनदर्शिकेनुसार एप्रिल महिन्यात बँका एकूण १४ दिवस बंद राहणार आहेत. या सुट्ट्यांमध्ये राज्या-विशिष्ट सुट्ट्या, महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार, तसेच सर्व रविवार यांचा समावेश आहे. महिन्याची पहिली सुट्टी 3 एप्रिल रोजी ‘गुड फ्रायडे’च्या निमित्ताने येत आहे. त्यानंतर १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महाविषुव संक्रांती, बोहाग बिहू आणि बैसाखी या सुट्ट्या आहेत. १६ एप्रिल रोजी ‘बोहाग बिहू’ साजरा केला जाईल, आणि त्यानंतर २० एप्रिल रोजी ‘बसवेश्वर जयंती’ व ‘अक्षय्य तृतीया’ या सुट्ट्या असतील.
बँकांना महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद राहतील. एप्रिल २०२६ मधील बँक सुट्ट्यांची यादी याप्रमाणे आहे.
१ एप्रिल – बँकांना त्यांचे वार्षिक हिशेब (खाती) पूर्ण करण्यासाठी
२ एप्रिल – मॉन्डी थर्सडे (Maundy Thursday)
३ एप्रिल – गुड फ्रायडे (Good Friday)
११ एप्रिल – दुसरा शनिवार
१४ एप्रिल – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती / महा विषुव संक्रांती / बिजू / बुईसू उत्सव / तामिळ नववर्ष दिन / बोहाग बिहू / चेइराओबा / बैसाखी
१५ एप्रिल – बंगाली नववर्ष दिन (नबाबर्षा) / बोहाग बिहू / विशू / हिमाचल दिन
१६ एप्रिल – बोहाग बिहू
२० एप्रिल – बसव जयंती / अक्षय्य तृतीया
२१ एप्रिल – गारिया पूजा
२५ एप्रिल – चौथा शनिवार
५, १२, १९, २६ एप्रिल – रविवारची बँक सुट्टी
ग्राहकांनी कृपया याची नोंद घ्यावी की, यापैकी अनेक सुट्ट्या या विशिष्ट राज्यांपुरत्या मर्यादित आहेत. राष्ट्रीय सुट्ट्या आणि प्रादेशिक सणांव्यतिरिक्त, देशातील बँका महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी, तसेच सर्व रविवारी बंद असतात. मध्यवर्ती बँकेने या सुट्ट्यांचे तीन विभागांमध्ये वर्गीकरण केले आहे: ‘नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’ (परक्राम्य दस्तऐवज कायदा) अंतर्गत सुट्ट्या, ‘रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट’ (RTGS) सुट्ट्या आणि ‘बँकांची खाती बंद करण्याशी संबंधित सुट्ट्या’.
प्रादेशिक सुट्ट्यांचे वेळापत्रक तपासूनच, त्यानुसार आपल्या बँक शाखेच्या भेटीचे नियोजन करण्याचा सल्ला ग्राहकांना दिला जातो. तथापि, ग्राहक ऑनलाइन बँकिंग सेवांचा लाभ घेणे सुरू ठेवू शकतात; यामध्ये UPI पेमेंट्स, नेट बँकिंग आणि ATM व्यवहारांचा समावेश आहे.