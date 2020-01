बँकेची कामे 31 जानेवारीपूर्वीच पूर्ण करा, युनियन्सने दिली महिनाअखेरीस बंदची हाक

बँकेतले व्यवहार जर तुम्हाला करायचे असतील तर 31 जानेवारीपूर्वीच करून घ्या. कारण पगारवाढीसह अन्य मागण्यांसाठी बँक कर्मचारी महिनाअखेरीस म्हणजे 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारीला संपावर जाणार आहेत, त्यामुळे दोन दिवस बँका बंद राहणार आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’च्या वतीने दोन दिवस काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासह मार्च महिन्यात 3 दिवस आणि एक एप्रिलपासून अनिश्चितकालासाठी संपावर जाण्याचा इशाराही युनियन्सने दिला आहे.

‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’च्या वतीने महिनाअखेरीस हा बंद पुकारण्यात आला आहे. देशभरातील बँकांमधील कामकाज दोन दिवस ठप्प राहणार असून महिन्याच्या शेवटी हे आंदोलन होत असल्याने पगारालाही विलंब होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीसह मार्च महिन्यात 11, 12 आणि 13 तारखेलाही बँका बंद ठेवण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 1 एप्रिलपासून अनिश्वितकालासाठी संपावर जाण्याची घोषणाही युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने केली आहे.

Bank unions call 2-day nationwide strike on January 31 & February 1 after talks over wage revision failed to make headway with the Indian Banks’ Association

